Кабмин выплатит призовые украинским спортсменам, которые заняли на Олимпиаде 4-6 места

Кабмин Украины одобрил проект постановления о поощрении спортсменов и их тренеров за выступление на Олимпийских играх в Париже.

По этому проекту спортсмены, которые заняли на Олимпиаде 4-6 места, а также их тренеры получат призовые от государства.

Читайте также Одесская мэрия разместила билборд и перепутала олимпийских призёров

За 4-ю позицию на Играх спортсмены получат по 250 тысяч грн, за 5-ю – 200 тысяч, за 6-ю – 150 тысяч.

На ОИ-2024 в Париже 29 украинцев финишировали на 4-6 позиции. Наибольшую сумму получит гимнаст Илья Ковтун – 700 тысяч гривен.

Четвертое место: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин (гребли на байдарках и каноэ), дважды - Илья Ковтун (спортивная гимнастика)

Пятое место: Марина Алексиива, Владислава Алексиива (артистическое плавание), Кирилл Болюх, Алексей Середа (прыжки в воду), Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев (спортивная гимнастика), Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко (академическая гребля), Павел Коростилев (пулевая стрельба), Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок (теннис), Мурази Мчедлидзе, Оксана Ливач (борьба)

Шестое место: Олег Дорощук (легкая атлетика), Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Владислава Харькова, Дарья Варфоломеева (фехтование), Екатерина Павленко (брейкинг), Назар Чепурный (спортивная гимнастика).