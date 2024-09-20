Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сразится за титул лучшей европейской легкоатлетки 2024 года.
Об этом сообщает European Athletics.
Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.
Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.
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В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.
Yaroslava Mahuchikh ???????? is a Women’s European Athlete of the Year nominee!— European Athletics (@EuroAthletics) September 20, 2024
???? European high jump champion
???? Olympic high jump champion
▫️ World high jump record-holder with 2.10m
???? Diamond League champion
Cast your vote for Yaroslava now on the European Athletics website. ????️… pic.twitter.com/UGNkBp8ljK
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