Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сразится за титул лучшей европейской легкоатлетки 2024 года.

Об этом сообщает European Athletics.

Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.

Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.

В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.

