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Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

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Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток

Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сразится за титул лучшей европейской легкоатлетки 2024 года.

Читайте такжеМагучих, Геращенко и Дорощук заработали неплохие призовые за медали финала Бриллиантовой лиги

Об этом сообщает European Athletics.

Украинская легкоатлетка попала в список кандидатов в лучшие спортсменки Европы-2024. Конкуренцию ей составят еще 9 атлеток.

Магучих поборется за приз с нидерландками Фемке Бол и Сифан Хассан, немкой Йемиси Огунлейе, итальянкой Надей Баттоклетти, бельгийкой Наффиссату Тиам, британкой Кили Ходжкинсон, немкой Малайкой Михамбо, полячкой Натальей Качмарек и француженкой Сиреной Самбой-Майелой. Голосование продлится до 29 сентября.

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В течение 2024 года Магучих выиграла чемпионат Европы, триумфовала в сезоне Бриллиантовой лиги и победила на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, она установила новый мировой рекорд по женским прыжкам в высоту. Теперь ориентир составляет 2.10 м.

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Ярослава Магучих
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 22:35
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 22:35
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Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 23:11
що обісраний ка.цап... хіба є конкурентки з країни 404 ?
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