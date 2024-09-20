Магнус Карлсен призвал не снимать санкции с РФ. На России обиделись и призвали норвежца вернуть призовые деньги
На России все как всегда
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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен получил награду лучшего игрока за последние 100 лет и в своей речи после награждения призвал не снимать санкции с России.
"Несколько странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если быть честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама.
Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно думаю, что он больше заслуживает этого.
По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он воспользовался возможностью дать совет не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций.
Вот и я говорю то же", – сказал Карлсен.
Традиционно интересно ответили на такую речь Карлсена на России.
Так, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин призвал Карлсена вернуть деньги, которые норвежец заработал на турнирах в РФ.
"Карлсен — сильнейший шахматист мира на данный момент, это без сомнений. Но помимо Карлсена на сегодняшний день есть тысячи шахматистов высокого уровня, у которых другая точка зрения по вопросу возвращения россиян на мировую арену.
Карлсен — член норвежской федерации, которая всегда крайне резко выступает против России. Плюс Карлсен говорит ровно то, что ему выгодно самому. А без россиян конкуренция в мире падает.
Я бы напомнил Карлсену, что старт его профессиональной карьеры произошел в России. Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые.
Я вообще крайне отрицательно отношусь к политическим заявлениям людей, которые в этом не понимают, не разбираются и не влияют на эти процессы. Спортсмены должны заниматься спортом, а не политикой", – сказал Смагин.
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