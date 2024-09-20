Магнус Карлсен призвал не снимать санкции с РФ. На России обиделись и призвали норвежца вернуть призовые деньги

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен получил награду лучшего игрока за последние 100 лет и в своей речи после награждения призвал не снимать санкции с России.

"Несколько странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если быть честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама.

Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно думаю, что он больше заслуживает этого.

По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он воспользовался возможностью дать совет не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций.

Вот и я говорю то же", – сказал Карлсен.