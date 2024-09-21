Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet во Франции
Самолеты оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.
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Во Франции завершила подготовку первая группа украинских пилотов на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet.
Об этом сообщили в генштабе армии Франции.
В Вооруженных силах Франции отметили, что украинские пилоты проходили подготовку с марта 2024 года.
Отмечается, что количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины.
"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", - говорится в сообщении.
Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.
Подготовка украинских летчиков является частью оборонной помощи от Франции.
Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.
Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.
После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.
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