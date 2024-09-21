Матвиенко в сборной тура ЛЧ и Ярмоленко с тренерским дипломом. Главные новости за 20 сентября

Напомним, матч завершился массовой стычкой не только игроков, но и тренерских штабов команд. В результате КДК оштрафовал "Шахтер" суммарно на 252 500 гривен, а "Динамо" - на 113 тысяч гривен. Также КДК дисквалифицировал нескольких игроков и представителей тренерских штабов команд. Полное решение УАФ по штрафам и дисквалификациям - читайте в новости по ссылке выше.

УЕФА опубликовал свою версию символической сборной первого тура основного раунда Лиги чемпионов. В число лучших 11 футболистов попал и защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Интересно, что чуть ранее именно Матвиенко был признан УЕФА лучшим игроком матча с "Болоньей". Как выглядит символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов от УЕФА - читайте в новости по ссылке выше.

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц стал лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам первой игровой недели. В дебютном матче ЛЧ футболист отметился дублем в победном поединке немецкой команды против "Фейеноорда" - 0:4. Вирц обошел Гарри Кейна, Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса.

Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". Детали сделки неизвестны. На данный момент 17-летний игрок выступает за команды "Манчестер Юнайтед" U-18 и U-21. Отметим, что футболист родился и вырос в Великобритании, а его родители родом из Коломыи. Ни за какие юношеские сборные Украины парень пока что заигран не был.

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В Киеве состоялось вручение тренерских А-дипломов УЕФА целой группе специалистов, среди них был и игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Специалисты с дипломом А могут работать ассистентом главного тренера, возглавлять молодежные команды до 18 лет, а также резервные составы клубов УПЛ. Кто еще, кроме Ярмоленко, получил диплом - читайте в новости по ссылке выше.