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Экс-работник УАФ планирует создать конкурента PASS

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Бывший спортивный директор Вереса видит перспективу в подобной деятельности

Экс-работник УАФ планирует создать конкурента PASS

Фото - Верес

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В конце 2010-х Сергей Коваль запускал воркшопы по спортивному менеджменту и теперь намерен создать полноценную компанию.

"Я разговаривал с Корниенко, чтобы запустить курсы для подготовки скаутов. Но Глеб сказал, что у них уже есть некоторые наработки, и они будут идти своим ходом. Оказалось, что именно тогда и зарождалась программа [PASS]".

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“Меня удивляет, что PASS начал заниматься агентской деятельностью. Мне не очень нравится, что они себя позиционируют как единственная структура, которая разбирается в футболе в Украине. Специалисты работают во многих клубах. Создается этакая паутина. PASS сейчас больше монополист, чем Prostar. Но нужна конкуренция.

Мы с товарищами планируем открыть компанию, которая будет заниматься скаутингом. Это будет независимый анализ по точечному подбору профайлов игроков под нужды каждого клуба. Планируем запустить проект ориентировочно этой осенью”, – сказал Коваль.

В последнее время Сергей работал в спортивно-правовом отделе УАФ.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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