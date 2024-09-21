Экс-работник УАФ планирует создать конкурента PASS
Бывший спортивный директор Вереса видит перспективу в подобной деятельности
Фото - Верес
В конце 2010-х Сергей Коваль запускал воркшопы по спортивному менеджменту и теперь намерен создать полноценную компанию.
"Я разговаривал с Корниенко, чтобы запустить курсы для подготовки скаутов. Но Глеб сказал, что у них уже есть некоторые наработки, и они будут идти своим ходом. Оказалось, что именно тогда и зарождалась программа [PASS]".
“Меня удивляет, что PASS начал заниматься агентской деятельностью. Мне не очень нравится, что они себя позиционируют как единственная структура, которая разбирается в футболе в Украине. Специалисты работают во многих клубах. Создается этакая паутина. PASS сейчас больше монополист, чем Prostar. Но нужна конкуренция.
Мы с товарищами планируем открыть компанию, которая будет заниматься скаутингом. Это будет независимый анализ по точечному подбору профайлов игроков под нужды каждого клуба. Планируем запустить проект ориентировочно этой осенью”, – сказал Коваль.
В последнее время Сергей работал в спортивно-правовом отделе УАФ.
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