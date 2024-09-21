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Силы обороны ликвидировали за сутки около полутора тысяч россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также уничтожены под три сотни единиц техники

Силы обороны ликвидировали за сутки около полутора тысяч россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1440 оккупантов. Кроме этого, была уничтожена 291 единица техники.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 640 920 (+1440) человек,
  • танков ‒ 8746 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17170 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 18270 (+58) ед,
  • РСЗО – 1193 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 949 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92),
  • крылатых ракет ‒ 2593 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24966 (+68) ед,
  • специальной техники – 3125 (+10).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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