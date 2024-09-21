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Тренер Актобе: Михаил Мудрик – талант, который рождается не каждый день

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Игорь Леонов вспомнил свой опыт работы с вингером Михаилом Мудриком

Тренер Актобе: Михаил Мудрик – талант, который рождается не каждый день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Актобе" Игорь Леонов рассказал о работе с Михаилом Мудриком в "Шахтере" U-19 и киевском "Арсенале".

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У вас хороший опыт работы в украинских клубах и в свое время вы тренировали одного из лидеров сборной Украины Михаила Мудрика, который сегодня защищает цвета лондонского "Челси". Можно ли ожидать, что акцент в вашей тренерской работе будет нацелен на молодежь, учитывая, что вы с начала года также работали в футбольном центре "Актобе"?

Да, конечно. Могу сказать, что я очень люблю молодежь, воспитывать их с самого начала. Когда я работал в "Шахтере-3", были молодые ребята 17-20 лет. И вот я начинал с молодежи. Могу сказать, что надо развивать молодежь. Я когда пришел, здесь была первая и вторая команда. И они как бы отдельно. Но, наоборот, надо их связывать, чтобы они играли между собой товарищеские игры, чтобы смотреть молодежь и развивать их.

Михаил Мудрик является талантом, который рождается не каждый день. Там (в "Шахтере-3") были и другие таланты.

Напомним, Мудрик выступает за "Челси", в этом сезоне он сыграл четыре матча и отметился одним ассистом во всех турнирах.

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Игорь Леонов Михаил Мудрик
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Источник:
QFL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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