Силы ПВО сбили ночью 5 КАР и 11 шахедов

Ночью с 20 на 21 сентября РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она применила 25 средств воздушного нападения.

В частности – четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, которыми ударили по Днепропетровщине из Ростовской области и оккупированного Крыма. Также применили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69. Их запустили из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл. И 16 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска (Россия).