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Силы ПВО сбили ночью 5 КАР и 11 шахедов

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В общей сложности россияне применили 25 средств воздушного нападения

Силы ПВО сбили ночью 5 КАР и 11 шахедов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ночью с 20 на 21 сентября РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она применила 25 средств воздушного нападения.

В частности – четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, которыми ударили по Днепропетровщине из Ростовской области и оккупированного Крыма. Также применили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69. Их запустили из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл. И 16 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска (Россия).

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Shahed-136 ПВО
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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