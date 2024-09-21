Силы ПВО сбили ночью 5 КАР и 11 шахедов
В общей сложности россияне применили 25 средств воздушного нападения
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Ночью с 20 на 21 сентября РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она применила 25 средств воздушного нападения.
В частности – четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, которыми ударили по Днепропетровщине из Ростовской области и оккупированного Крыма. Также применили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69. Их запустили из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл. И 16 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска (Россия).
“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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