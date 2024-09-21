В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик
Россия – страна-террорист
Фото: Сергій Лисак в Telegram
Минувшей ночью россияне атаковали Кривой Рог с воздуха. В результате прилета погибли сразу несколько человек.
“Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.
Ракетный удар оборвал жизнь у двух женщин – 75 и 79 лет.
Искренние соболезнования родным погибших”, – говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака
Одна из женщин скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил Александр Вилкул.
Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Загорелись два частных дома – с пожарами справились спасателями. Также более 20 домов были повреждены, а еще два – разрушены. Изуродованы и школа, гараж и авто.
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