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В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик

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Россия – страна-террорист

В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик

Фото: Сергій Лисак в Telegram

Новина українською

Минувшей ночью россияне атаковали Кривой Рог с воздуха. В результате прилета погибли сразу несколько человек.

“Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.

Ракетный удар оборвал жизнь у двух женщин – 75 и 79 лет.

Искренние соболезнования родным погибших”, – говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Одна из женщин скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил Александр Вилкул.

Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Загорелись два частных дома – с пожарами справились спасателями. Также более 20 домов были повреждены, а еще два – разрушены. Изуродованы и школа, гараж и авто.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик - изображение 1В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик - изображение 2В результате ракетного удара по Кривому Рогу есть погибшие: среди них – 12-летний мальчик - изображение 3
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Источник:
Сергій Лисак в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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