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Лупашко: То, что кричали некоторые одесские болельщики - это недопустимо, и не должно такого быть

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Неприятный инцидент

Лупашко: То, что кричали некоторые одесские болельщики - это недопустимо, и не должно такого быть

Фото: Карпати

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

После завершения матча 7-го тура УПЛ "Черноморец" – "Карпаты" главный тренер львовской команды Владислав Лупашко провел традиционное общение с представителями СМИ на послематчевой пресс-конференции.

– Прежде всего хочу сказать вот что. Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесскому болельщику так, как я хочу сказать остро. Но выкрики некоторых людей… Я считаю, что прошло немного времени и страна объединилась. А то, что кричали некоторые болельщики – это недопустимо и не должно такого быть. У нас много регионов в Украине и сейчас все они являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все кричим о расизме, но такие вещи не лучше расизма. Что касается игры, то она разделена на две части: до удаления и после удаления. До получения красной карточки был полный контроль игры с нашей стороны – как на мяче, так и без него. Но немного не удавалась нам игра между звеньями, на которой мы акцентировали внимание. Можно сказать, что "Черноморец" хорошо перемещался, и если были возможности отдавать передачи между звеньями, то они были опасны для потерь.

– Что изменилось в игре "Карпат" по сравнению с матчем против "Шахтера"?

– Ничего не изменилось. Только то, как действовал против нас соперник. Мы говорим о том, что стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть как сегодня, так и в игре с "Шахтером" первым номером, забирать мяч и пространство.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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