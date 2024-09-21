Лупашко: То, что кричали некоторые одесские болельщики - это недопустимо, и не должно такого быть
Неприятный инцидент
Фото: Карпати
После завершения матча 7-го тура УПЛ "Черноморец" – "Карпаты" главный тренер львовской команды Владислав Лупашко провел традиционное общение с представителями СМИ на послематчевой пресс-конференции.
– Прежде всего хочу сказать вот что. Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесскому болельщику так, как я хочу сказать остро. Но выкрики некоторых людей… Я считаю, что прошло немного времени и страна объединилась. А то, что кричали некоторые болельщики – это недопустимо и не должно такого быть. У нас много регионов в Украине и сейчас все они являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все кричим о расизме, но такие вещи не лучше расизма. Что касается игры, то она разделена на две части: до удаления и после удаления. До получения красной карточки был полный контроль игры с нашей стороны – как на мяче, так и без него. Но немного не удавалась нам игра между звеньями, на которой мы акцентировали внимание. Можно сказать, что "Черноморец" хорошо перемещался, и если были возможности отдавать передачи между звеньями, то они были опасны для потерь.
– Что изменилось в игре "Карпат" по сравнению с матчем против "Шахтера"?
– Ничего не изменилось. Только то, как действовал против нас соперник. Мы говорим о том, что стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть как сегодня, так и в игре с "Шахтером" первым номером, забирать мяч и пространство.
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