Первая потеря очков Динамо, ужасная травма Малиновского и поражения украинцев в АПЛ. Главные новости за 21 сентября

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закрывали киевское "Динамо" Александра Шовковского и львовский "Рух" Виталия Пономарева. Несмотря на нулевую итоговую ничью, поединок оправдал звание центрального в туре и выдался на удивление интересным на события. Обе команды действовали раскованно и были близки к тому, чтобы поразить ворота друг друга несколько раз. Для "бело-синих" это первая потеря зачетных баллов в этой кампании украинского первенства.

В еще одном поединке 7-го тура чемпионата Украины состоялось дерби Львова и Одессы. Победителем в этой дуэли вышли подопечные Владислава Лупашко. Судьбу встречи между "львами" и "моряками" решил гол Сакива в начале второго тайма.

После осечки с "Оболонью" подопечные Руслана Ротаня реабилитировались в матче против другой киевской команды - "Левого Берега" Виталия Первака. Результат для "горожан" в этом поединке обеспечили голы Кампоса и Шабанова во второй половине игры. Благодаря этой победе, "Александрия" сравнялась с "Динамо" по очкам и вернулась на лидирующие позиции в турнирной таблице.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне чемпионата Англии вышел в старте своей команды. Однако, это не помогло "пчелкам" избежать гостевого поражения от "шпор". В параллельном же матче АПЛ "Эвертон" пожаловал в гости к "Лестеру". В итоге, "лисы" и "ириски" обменялись голами и расписали ничью. Виталий Миколенко не попал в заявку команды из Ливерпуля на эту игру.

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В еще одном матче сильнейшей лиги Европы "мерсисайдцы" встречались с "вишневыми". "Красные" оформили комфортный гандикап еще в первом тайме. Дубль на свой счет в составе «Ливерпуля» записал Диас, и еще одним голом отметился уругваец Нуньес. В стартовом составе «Борнмута» на эту игру, уже традиционно, вышел украинский центрбек Илья Забарный и отыграл полный поединок.

Также в 5-м туре английского первенства состоялось лондонское дерби между "Челси" и "Вест Хэмом". Уверенную победу в противостоянии одержали именно "пенсионеры", поразив ворота "молотобойцев" три раза. Михаил Мудрик снова остался на скамейке запасных "синих", да так и за весь матч не появился на поле.

Перемещаемся на Апеннинский полуостров. К сожалению, центральным событием для украинских болельщиков в очередном туре итальянского чемпионата стало тяжелое повреждение Руслана Малиновского... В поединке против "Венеции" 31-летний хавбек получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости. "Дженоа" без украинца расклеилась и проиграла аутсайдеру со счетом 0:2.

И напоследок к солнечной Испании. В 6-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" принимал на "Бернабеу" каталонский "Эспаньол". Гости первыми открыли счет в Мадриде, благодаря автоголу Куртуа. Но, после этого действующий обладатель кубка Лиги чемпионов собрался и сокрушил своего соперника - 4:1.

Главный тренер "Жироны" Мичел оставил украинского вингера на скамейке запасных на поединок против "летучих мышей". Виктор за весь матч так и не появился на поле, а его партнеры уступили для последней команды чемпионата Испании - "Валенсии".