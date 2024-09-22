Бывший сотрудник УАФ – о зарплатах в структуре: Это средние зарплаты, как для Киева
У руководства могут быть совсем другие цифры
uaf.ua
Бывший спортивный директор "Вереса" Сергей Коваль, до недавнего времени работавший в спортивно-правовом отделе Украинской ассоциации футбола, рассказал об уровне зарплат в органе.
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По его словам, простые работники данной структуры зарабатывают достаточно умеренные деньги.
"Это средние зарплаты, как для Киева. Какая зарплата у руководства – я не знаю, но большинство сотрудников получают в среднем около тысячи евро”, – сказал Коваль.
Также бывший функционер заявил, что намерен создать конкурента компании PASS, которая будет использовать индивидуальный подход для подбора футболистов.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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