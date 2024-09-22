Силы обороны ликвидировали за сутки 1500 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Почти три сотни единиц техники были уничтожены
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали около 1500 россиян. Кроме этого были уничтожены 282 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 642 420 (+1500) человек,
- танков ‒ 8768 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17222 (+52) ед,
- артиллерийских систем – 18333 (+63) ед,
- РСЗО – 1195 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 949 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15628 (+67),
- крылатых ракет ‒ 2595 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
- специальной техники – 3144 (+19)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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