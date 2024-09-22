  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали за сутки 1500 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
В тренде

Силы обороны ликвидировали за сутки 1500 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Общие новости

Почти три сотни единиц техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали за сутки 1500 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали около 1500 россиян. Кроме этого были уничтожены 282 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 642 420 (+1500) человек,
  • танков ‒ 8768 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17222 (+52) ед,
  • артиллерийских систем – 18333 (+63) ед,
  • РСЗО – 1195 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 949 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15628 (+67),
  • крылатых ракет ‒ 2595 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
  • специальной техники – 3144 (+19)
По теме
yellow-arrow
Первая потеря очков Динамо, ужасная травма Малиновского и поражения украинцев в АПЛ. Главные новости за 21 сентября
yellow-arrow
Бывший сотрудник УАФ – о зарплатах в структуре: Это средние зарплаты, как для Киева
yellow-arrow
Кемкин: Радует, что уже в третьем поединке Карпаты сохраняют ворота на замке
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости