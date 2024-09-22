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Россияне ночью атаковали 80 шахедами. ПВО сбила 71 единицу

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Россияне ночью атаковали 80 шахедами. ПВО сбила 71 единицу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 21 на 22 сентября россияне нанесли массовую атаку по Украине с воздуха.

Оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Луганской обл. Кроме этого выпустил 80 ударных БпЛА типа Shahed из Ейска и Курска (РФ).

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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