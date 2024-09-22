Россияне ночью атаковали 80 шахедами. ПВО сбила 71 единицу

В ночь с 21 на 22 сентября россияне нанесли массовую атаку по Украине с воздуха.

Оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Луганской обл. Кроме этого выпустил 80 ударных БпЛА типа Shahed из Ейска и Курска (РФ).