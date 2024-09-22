Россияне ночью атаковали 80 шахедами. ПВО сбила 71 единицу
Также были применены ракеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 сентября россияне нанесли массовую атаку по Украине с воздуха.
Оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Луганской обл. Кроме этого выпустил 80 ударных БпЛА типа Shahed из Ейска и Курска (РФ).
“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.
Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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