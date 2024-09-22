Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область
Чем дальше в лес, тем больше дров
РФА
Бывший владелец украинского паспорта Анатолий Тимощук "отличился" очередным достижением в России. Он отдал футболку со своим автографом на благотворительный аукцион для военных целей.
Тряпку продали за 700 тысяч рублей, что равняется ориентировочно 312,2 тысячи гривен.
Средства, вырученные с продажи, будут направлены в Курскую область. Конкретной цели россияне, который проводили аукцион, не называют.
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Источник:Русский Фанатский Аукцион
Опубликовал: Максим Кучер
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dimonxman 3rd (London)
22.09.2024 в 13:42
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