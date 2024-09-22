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Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область

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Чем дальше в лес, тем больше дров

Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область

РФА

Новина українською

Бывший владелец украинского паспорта Анатолий Тимощук "отличился" очередным достижением в России. Он отдал футболку со своим автографом на благотворительный аукцион для военных целей.

Тряпку продали за 700 тысяч рублей, что равняется ориентировочно 312,2 тысячи гривен.

Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область - изображение 1

Средства, вырученные с продажи, будут направлены в Курскую область. Конкретной цели россияне, который проводили аукцион, не называют.

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Источник:
Русский Фанатский Аукцион
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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dimonxman 3rd (London)
22.09.2024 в 13:42
Я не верю в проклятья, но что-то тут есть. Посмотрите какой он сухой, плечи как у подростка, лицо высохшее, помятое, под глазами "синяки", весь бледный.... Вот она, жизнь предателей...
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Комментарии 3
dimonxman 3rd (London)
22.09.2024 в 13:42
Я не верю в проклятья, но что-то тут есть. Посмотрите какой он сухой, плечи как у подростка, лицо высохшее, помятое, под глазами "синяки", весь бледный.... Вот она, жизнь предателей...
Ответить
1
0
aleks68
22.09.2024 в 13:41
падаль
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2
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
22.09.2024 в 13:22
Даже рожа у него превратилась в росийскопротивную ((((((((
sticker
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2
0

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