Довбик забил второй гол за Рому, Кривбасс и Полесье потеряли очки, драма в матче Сити с Арсеналом. Главные новости за 22 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 сентября

Новый тренер "Ромы" Иван Юрич дебютировал с победы в Серии А. "Волки" впервые взяли три очка в чемпионате, справившись с "Удинезе" (3:0). Артем Довбик забил первый гол в матче, и принял активное участие в третьем. Украинский форвард был признан лучшим игроком матча.

В матче двух лучших команд АПЛ была зафиксирована ничья (2:2). "Сити" был впереди после гола Холанда, но "Арсенал" ответил мячами Калафиори и Габриэла. На протяжении всего второго тайма "Арсенал" играл в меньшинстве из-за глупого удаления Троссарда, и был близок к тому, чтобы победить, но Стоунз на 90+8 минуте установил окончательный счет – 2:2.

Украинского полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского успешно прооперировали. "Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни начнет реабилитацию на базе клуба", – отметил клуб.

У житомирского клуба был шанс присоединиться по очкам к лидерам чемпионата Украины "Динамо" и "Александрии", однако команда Ашура не смогла победить "ЛНЗ". Более того – гости были впереди после гола Топалова, и "Полесье" спаслось от поражения лишь на 89-й минуте благодаря точному удару Гуцуляка (1:1).

"Кривбасс" проводил свой очередной домашний матч в УПЛ в 15:30, а не 18:00, как раньше. Матч с "Ворсклой" все равно же перерывался из-за тревог, но был доигран. Все голы были забиты в конце первого тайма – сначала Иеде вывел гостей вперед, но Соса еще до перерыва установил равновесие – 1:1.

Новичок УПЛ был близок к тому, чтобы одержать первую победу в сезоне, однако не сумел сделать этого в Ровно. Благодаря голам Малыша и Виливальда "Ингулец" выигрывал 2:0, однако "Верес" отыгрался после мячей Клеца и Мрвалевича с 11 метров на 90+7 минуте.

"Барселона" под руководством Ханси Флика продолжает идти без потерь очков в чемпионате Испании. В воскресенье "Барса" одержала свою шестую подряд победу, сокрушив "Вильярреал" со счетом 5:1. Левандовский и Рафинья сделали по дублю, мячом отметился Торре, "Вильярреал" ответил лишь голом Переса.

Паулу Фонсека вероятно спасся от увольнения после победы в миланском дерби. "Россонери" были впереди благодаря голу Пулисика, впоследствии Димарко сравнял, но точку в матче поставил Габбья на 89-й минуте – победа "Милана" над "Интером" 2:1.