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Косырин: После неудачного Евро и матча в Болонье, Судаков стоит 20-30 миллионов

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Бывший нападающий Черноморца считает, что трансферная стоимость Георгия существенно снизилась

Косырин: После неудачного Евро и матча в Болонье, Судаков стоит 20-30 миллионов

Getty Images

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Александр Косырин заметил, что Судаков изменился и не в лучшую сторону.

“Наверное, Георгий хотел проявить себя именно в Италии, ведь ходила информация, что "Ювентус" и "Наполи" хотели его приобрести. Видно, что Судаков нервничает и не очень уверен в своих силах. Он сначала хотел пробить в угол ворот, но пробил несильно и кипер среагировал. Хотя нужно было только смотреть на вратаря во время разбега и пробить мимо голкипера Скорупского.

Ему не хватает опыта, он еще не умеет контролировать свои эмоции. Мы слышали зимой высказывания Сергея Палкина о том, что Судаков стоит 70 миллионов евро. Сейчас, после неудачного чемпионата Европы, а теперь и после невнятного матча в Болонье, плеймекер "горняков" стоит 20-30 миллионов евро. Это моя оценка ситуации. Забей пенальти – "Шахтер" мог сыграть по-другому. А может и хозяева бы понеслись в атаку".

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"Я, по своей неопытности, во время пребывания игроком киевского "Динамо" обижался, когда мне не доверяли в первой команде и переводили в дубль или "Динамо-3", тренировался кое-как. Только потом я понял, что действовал неправильно. Возвращаясь к Судакову, не хочется, чтобы он повторил судьбу Мудрика. У того сейчас тоже куча проблем у "Челси" – он уже практически не играет. У Георгия или психологическая проблема или какое-либо повреждение – мы не видим того Судакова, который был в 2023 году”, – считает экс-форвард.

2 октября "Шахтер" будет играть в ЛЧ с "Аталантой".

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Александр Косырин Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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