Косырин: После неудачного Евро и матча в Болонье, Судаков стоит 20-30 миллионов

Александр Косырин заметил, что Судаков изменился и не в лучшую сторону.

“Наверное, Георгий хотел проявить себя именно в Италии, ведь ходила информация, что "Ювентус" и "Наполи" хотели его приобрести. Видно, что Судаков нервничает и не очень уверен в своих силах. Он сначала хотел пробить в угол ворот, но пробил несильно и кипер среагировал. Хотя нужно было только смотреть на вратаря во время разбега и пробить мимо голкипера Скорупского.

Ему не хватает опыта, он еще не умеет контролировать свои эмоции. Мы слышали зимой высказывания Сергея Палкина о том, что Судаков стоит 70 миллионов евро. Сейчас, после неудачного чемпионата Европы, а теперь и после невнятного матча в Болонье, плеймекер "горняков" стоит 20-30 миллионов евро. Это моя оценка ситуации. Забей пенальти – "Шахтер" мог сыграть по-другому. А может и хозяева бы понеслись в атаку".