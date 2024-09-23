Оккупанты за сутки потеряли еще 1330 человек и более 80 артсистем - Генштаб
Обновлённая статистика
Mykhalchuk Serhii
В течение суток украинские защитники уничтожили 1330 оккупантов, 16 танков, 30 бронемашин и 81 артиллерийскую систему врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 643 750 (+1330) человек,
- танков - 8784 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,
- РСЗО - 1197 (+2) ед,
- средства ПВО - 949 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,
- специальная техника - 3145 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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