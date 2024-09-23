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Оккупанты за сутки потеряли еще 1330 человек и более 80 артсистем - Генштаб

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Оккупанты за сутки потеряли еще 1330 человек и более 80 артсистем - Генштаб

Mykhalchuk Serhii

Новина українською

В течение суток украинские защитники уничтожили 1330 оккупантов, 16 танков, 30 бронемашин и 81 артиллерийскую систему врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 643 750 (+1330) человек,
  • танков - 8784 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 17252 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 18414 (+81) ед,
  • РСЗО - 1197 (+2) ед,
  • средства ПВО - 949 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25102 (+79) ед,
  • специальная техника - 3145 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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