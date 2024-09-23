Силы ПВО за ночь сбили три шахеда - Воздушные Силы

В ночь на 23 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударных БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских беспилотника в Сумской области.

Остальные воздушные цели - один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины.