Силы ПВО за ночь сбили три шахеда - Воздушные Силы
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В ночь на 23 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударных БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских беспилотника в Сумской области.
Остальные воздушные цели - один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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