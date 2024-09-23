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Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина

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Надежда Навроцкая убедила его продолжать петь Гимн

Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая вспомнила о показательном случае из жизни ее экс-мужа, когда тот играл за сборную Украины.

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- Тимощук в качестве капитана сборной Украины всегда играл в сине-желтой ленте. Это был его искренний порыв или показуха?

- Честно, я не знаю, что у него было в голове в тот момент. Лично я ему ленты не заплетала. Может, он на кого-то ориентировался. Расскажу одну историю. Как-то Тимощука из "Шахтера" вызвали в сборную.

Он мне звонит из лагеря национальной команды и говорит: "Блохин ругается, что кто-то поет Гимн Украины перед матчем, а кто-то - нет. Он сказал, чтобы или все пели, или никто, чтобы не показывать, что кто-то лучше другого".

И Толик, который всегда пел Гимн, уже хотел не петь, потому что испугался, что в сборную Блохин вызывать перестанет. Я сказала: "Ты будешь петь! Если тренер после этого тебя не вызовет, значит, это не твоя сборная. Так и скажешь прессе, что тебя не вызывают из-за того, что ты спел Гимн". Он меня послушал. Но если бы я тогда сказала не петь, то он бы и не пел. У него нет своего стержня, - сказала Навроцкая.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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