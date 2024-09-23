Зеленский: Трамп на самом деле не знает, как остановить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что не воспринимает серьезно заявления кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнса относительно "мирного плана" Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

"Некоторые могут сказать, что Минские соглашения либо остановили, либо заморозили боевые действия в какой-то момент. Но они также дали россиянам шанс вооружиться еще лучше и укрепить свои фальшивые претензии на наши оккупированные территории.

Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он может думать, что знает как.

С этой войной часто чем глубже в нее вникаешь, тем меньше понимаешь. Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить ей конец завтра, и по мере того, как они все глубже вникали в нее, они понимали, что это не так просто.

Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался заставить Украину взять на себя расходы за прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти. Такой сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в справедливости. И это не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги.



[Вэнс и другие, кто разделяет его взгляды] должны чётко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговать нашей территорией, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: например, на Ближнем Востоке, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем... Я не воспринимаю слова Вэнса всерьёз, потому что если бы это был план, то Америка движется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны. Такой подход транслировал бы миру такое негласное правило: я пришел, я победил, теперь это мое", - заявил глава государства.