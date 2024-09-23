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"Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам

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Предатель Украины пробил очередное дно

"Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам

РФА

Новина українською

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая отреагировала на то, что ее экс-муж принял участие в так называемом благотворительном аукционе, устроенном россиянами в поддержку Курской области.

Тимощук передал свою футболку в качестве лота. Она была продана за 700 тысяч рублей (ориентировочно 312,2 тысячи гривен).

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"Толик в этом планке очень креативный и найдет куда еще падать. Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое". Молодец, Толик, Курская область исторически принадлежит Украине и ВСУ ее уже освобождают, поэтому поддерживай украинцев.

В России система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки - а-ля сталинские времена. Постоянно идет давление и подстрекательство. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником "российской адекватности". Если он будет сидеть тихо, то будет становиться подозрительным для российских спецслужб. К нему будут возникать вопросы и Толику надо подтверждать свою приверженность "русскому миру" или бежать. Но как он убежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны.

Россияне думали, что Тимощук будет лидером мнений среди украинцев, будет пропагандировать "русский мир" и его будут слушать. Но он на массы никак не влияет и не средь инфопространства Украины, потому что просто не способен этого делать. Он стал ходячим мемом для украинцев", - сказала Навроцкая.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
23.09.2024 в 12:46
От чмо. Ще й з західної України.
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2
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Комментарии 2
Caballero (DC)
23.09.2024 в 12:46
От чмо. Ще й з західної України.
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0
2
oda1979 (Запорожье)
23.09.2024 в 12:26
кстати, барышня права в плане пропагандонской роли толика
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0
2

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