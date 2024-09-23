"Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая отреагировала на то, что ее экс-муж принял участие в так называемом благотворительном аукционе, устроенном россиянами в поддержку Курской области.

Тимощук передал свою футболку в качестве лота. Она была продана за 700 тысяч рублей (ориентировочно 312,2 тысячи гривен).