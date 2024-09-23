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Зеленский: Следующие несколько месяцев будут решающими в войне

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Дело за партнерами

Зеленский: Следующие несколько месяцев будут решающими в войне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украине и ее союзникам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия. С такими словами президент Владимир Зеленский выступил на церемонии награждения премией Американской академии достижений в США.

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Никто из нас не хотел бы - неважно, мы в Америке, или в Украине, или в любой точке Европы, или в любой точке мира, - никто добровольно не выбирает для своих детей такие режимы, как российская, иранская или любая другая диктатура. Эти режимы всегда построены на насилии, всегда развязывают войны и проливают кровь, всегда воруют будущее - они разрушают годы, оставляя десятилетия в руинах. Вот почему они должны проиграть.

У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне - войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, - у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат.

Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Джо Байден будут иметь личную встречу 26 сентября 2024 года. Главная тема разговора политиков будет касаться дальнейших планов Украины во время войны с РФ. Кроме того, глава украинского государства пообщается с кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий.

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Украина Владимир Зеленский война с россией
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.09.2024 в 14:28
Я обо**ся где только мог, а теперь пусть партнеры меня вытаскивают из г**на
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.09.2024 в 14:28
Я обо**ся где только мог, а теперь пусть партнеры меня вытаскивают из г**на
Ответить
1
0

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