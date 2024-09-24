Без проблем для Шахтера, дебютная победа Колоса. Главные новости за 23 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 сентября

В последнем матче седьмого тура УПЛ встречались "Шахтер" и "Оболонь". Интриги в этом противостоянии не было. Подопечные Пушича на классе разгромили "пивоваров". В первой половине встречи отличился Бондаренко, а после перерыва забивали Судаков, Траоре и Невертон - 4:0. 17:3 - статистика по ударам. Но одного попадания в створ ворот в исполнении киевлян. Тотальная доминация и уничтожение от "Шахтера".

В матче седьмого тура УПЛ встречались "Колос" и "Заря". Игра проходила в Ковалевке на арене "Колос". Отметим, что в составе луганского клуба дебютировал Владислав Супряга. Судьба встречи решилась после перерыва. На 62-й минуте победу хозяевам принес Третьяков. Таким образом, дебютная в сезоне победа коллектива из Ковалевки. Второе подряд поражение "Зари".

Вингер юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев не вернулся вместе с делегацией команды в Украину после проходившего в Северной Ирландии Евро-2024. Об этом сообщил Игорь Цыганик.Такой же вопрос относительно голкипера Крапивцова. Там нет полноценного трансфера – он уехал как футболист сборной и не вернулся. Тоже есть вопросы", - рассказал журналист.

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил травму во время матча против "Арсенала" (2:2). На 21-й минуте поединка игрок был вынужден покинуть поле.

Как сообщает издание The Athletic, футболист получил серьезную травму правого колена. Вероятно, это разрыв передней крестообразной связки. Испанец может пропустить оставшийся сезон 2024/25.

Худшие прогнозы по травме Марка-Андре тер Штегена, к сожалению, подтвердились. Футболист, скорее всего, может досрочно завершить выступления в этом сезоне.

"Тесты, проведенные игроку основы Марку тер Штегену, подтвердили, что у него полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене. В понедельник во второй половине дня ему проведут операцию, и после ее завершения будет опубликована новая информация", - говорится в заявлении медицинского штаба. Барселоны".

Ферлан Менди подписал новый контракт с "Реалом" на срок до июня 2027 года. Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти. Напомним, Мэнди выступает за "Реал" с 2019 года. 29-летний француз уже успел сыграть 176 матчей за мадридский клуб.

ФК "Эвертон" сообщил, что Blue Heaven Holdings и компания Friedkin Group, владеющая "Ромой", договорились о приобретении контрольного пакета акций клуба. Но это соглашение еще предстоит одобрить Футбольной ассоциации Англии и АПЛ.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джон Текстор был одним из претендентов на покупку "Ирисок".