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"Очень важный успех": На российском складе уничтожен запас оружия на 2-4 месяца войны

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"Очень важный успех": На российском складе уничтожен запас оружия на 2-4 месяца войны

скріншот з відео

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На российском складе в Торопце был уничтожен запас боеприпасов на 2-4 месяца.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Уничтоженный склад россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам. Стратегические склады существуют для накопления ресурсов на длительную войну. Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений. Очень важный успех", - констатировал Коваленко.

Напомним, в ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Там хранили и ракеты "Искандер", С-300, С-400. Также здесь формировался запас северокорейских ракет KN23.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Djon (Україна)
23.09.2024 в 15:42
Слава ЗСУ!
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
23.09.2024 в 15:42
Слава ЗСУ!
Ответить
0
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