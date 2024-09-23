Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков
После того, как его опубликуют в официальных источниках информации
фото из свободных источников
Российская Федерация изучит план победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Он добавил, что Кремль "с осторожностью" относится к деталям плана, которые опубликовали в медиа.
В то же время, по словам Пескова, "для России нет альтернативы победе в "СВО".
Напомним, что 27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
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