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Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков

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После того, как его опубликуют в официальных источниках информации

Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская Федерация изучит план победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль "с осторожностью" относится к деталям плана, которые опубликовали в медиа.

В то же время, по словам Пескова, "для России нет альтернативы победе в "СВО".

Напомним, что 27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

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Комментарии
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Вarcelinius
23.09.2024 в 16:43
Россия готова изучить план победы? Победы над кем, над собой? Ну не надо же так проговариваться, в самом то деле, ну. Может план мира?
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Комментарии 1
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Вarcelinius
23.09.2024 в 16:43
Россия готова изучить план победы? Победы над кем, над собой? Ну не надо же так проговариваться, в самом то деле, ну. Может план мира?
Ответить
0
1

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