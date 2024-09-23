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Межконтинентальная ракета РФ Сармат взорвалась во время испытаний: спутниковое ФОТО

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Пуск ракеты осуществлялся в Плесецке

Межконтинентальная ракета РФ Сармат взорвалась во время испытаний: спутниковое ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В соцсети появились спутниковые снимки компании Maxar, свидетельствующие о неудачном испытании Россией межконтинентальной ракеты "Сармат" в российском Плесецке.

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Cнимки опубликовал OSINT-аналитик Джордж Баррос в соцсети Х.

По его словам, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты указывают на то, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Напомним, 22 сентября на космодроме Плесецк во время испытаний России взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом сообщил OSINT-проект MeNMyRC, обнародовав снимки со спутника.

Свои выводы MeNMyRC сделал на основе спутниковых снимков, на которых виден большой кратер в Плесецке, а также данных о полетах американских разведывательных самолетов.

Пожар в районе полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP, сообщил эксперт.

Для наблюдения за испытаниями "Сармата" с американской базы на Аляске вылетал американский разведывательный самолет Boeing RC-135S Cobra Ball, уточняет MeNMyRC со ссылкой на данные FlightRadar24. Однако он не зафиксировал запуска, говорится в публикации.

"Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой.

Россияне убеждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с самой большой в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

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