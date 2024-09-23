Вацко: Греция призвала вернуть молодежные сборные РФ в соревнования УЕФА - предложение не приняли после мощного выступления Шевченко
Выступление Шевченко сыграло свою роль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.
При этом, как сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко, на этой встречи от Федерации футбола Греции поднимался вопрос о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международную арену.
Такую идею поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.
Впрочем, после этого "очень мощно" выступил президент УАФ Андрей Шевченко, напомнив, что Международный уголовный суд в марте прошлого года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, которого обвиняют в незаконной депортации населения и детей с территории Украины.
Вацко говорит, что выступление Шевченко сыграло свою роль.
Отметим, что президентом Федерации футбола Греции является Макис Гагацис. Он до июля 2024-го в течение 8 лет был генеральным менеджером ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди.
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