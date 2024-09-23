В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО
Школьникам пообещали за это 20 тысяч долларов
фото из свободных источников
В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов.
Об этом сообщают росСМИ.
По данным "Базы", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.
Однако уже вскоре подростков задержали.
Диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Ребята рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через телеграм-канал, а за работу им пообещали 20 тысяч долларов, правда, обещанных денег они так и не получили.
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Просто Квашин (Харків)
24.09.2024 в 00:08
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