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В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО

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Школьникам пообещали за это 20 тысяч долларов

В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Омске двое школьников сожгли вертолет на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов.

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Об этом сообщают росСМИ.

По данным "Базы", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Ребята бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре подростков задержали.

Диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Ребята рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через телеграм-канал, а за работу им пообещали 20 тысяч долларов, правда, обещанных денег они так и не получили.

В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО - изображение 1В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО - изображение 2
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24.09.2024 в 00:08
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