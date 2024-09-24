Россия за 2023 год получила от УЕФА и ФИФА порядка 4,3 млн долларов

В 2023 году Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) более 405,8 миллиона рублей (около 4,3 млн долларов).

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Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности организации.

Согласно предоставленной информации, средства поступили в рамках целевых и компенсационных программ, и их общая сумма составила 405 813 000 рублей.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.