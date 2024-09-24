Болельщик купил билеты на львовское дерби. Из-за его отсутствия в базе заказ аннулировали
Подтверждается заявление Игоря Цыганыка
Фото: ФК Рух
19 октября в рамках 10-го тура на "Арене Львов" состоится долгожданное дерби. Новые "Карпаты" вышли в элиту и стремятся вернуть себе статус главной команды города не только по мнению болельщиков, но и согласно турнирной таблице.
Но увидеть этот поединок своими глазами смогут только избранные и дело не только в ограничениях, связанных с соблюдением безопасности.
Болельщик приобрел билеты на встречу, которые оказались недействительными, потому что пользователь отсутствует в неизвестной базе. Заказ был аннулирован, но деньги обещают вернуть в течение семи дней.
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Источник:Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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