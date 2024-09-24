Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов за сутки - Генштаб
Успехи защитников
СБУ
Украинские бойцы за минувшие сутки отминусовали еще 1400 оккупантов. Также удалось уничтожить более 60 артиллерийских систем и 40 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 645150 (+1400) человек,
- танков - 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17292 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,
- РСЗО - 1198 (+1) ед,
- средства ПВО - 952 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,
- специальная техника - 3155 (+10)
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