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Над Украиной ночью ПВО сбила 66 шахедов

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Многие дроны локально потеряны

Над Украиной ночью ПВО сбила 66 шахедов

103 ОБР ТРО

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В ночь на 24 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника.

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл;
  • одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл;
  • 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - рф.

Основное направление удара - север и центр Украины.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 66 шахедов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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