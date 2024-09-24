Над Украиной ночью ПВО сбила 66 шахедов
Многие дроны локально потеряны
103 ОБР ТРО
В ночь на 24 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника.
- одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл;
- одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл;
- 81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск - рф.
Основное направление удара - север и центр Украины.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 66 шахедов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.
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