Президент Чехии: Украина должна принять, что некоторые территории временно окажутся под оккупацией РФ
Мнение чешского лидера
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна реалистично относиться к своим целям в войне. Такое мнение он высказал в интервью изданию The New York Times.
"Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал чешский лидер, добавив, что "временное явление“ может длиться годами.
"Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - добавил Павел.
Петр Павел сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые РФ временно удерживала, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, однако New Yor Times пишет, что чешский президент имел в виду Эстонию, Латвию и Литву как пример того, с чем может столкнуться Украина.
Также Павел раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призывает прекратить военную поддержку Украины.
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