  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Чехии: Украина должна принять, что некоторые территории временно окажутся под оккупацией РФ
В тренде

Президент Чехии: Украина должна принять, что некоторые территории временно окажутся под оккупацией РФ

Общие новости

Мнение чешского лидера

Президент Чехии: Украина должна принять, что некоторые территории временно окажутся под оккупацией РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна реалистично относиться к своим целям в войне. Такое мнение он высказал в интервью изданию The New York Times.

"Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал чешский лидер, добавив, что "временное явление“ может длиться годами.

"Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - добавил Павел.

Петр Павел сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые РФ временно удерживала, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, однако New Yor Times пишет, что чешский президент имел в виду Эстонию, Латвию и Литву как пример того, с чем может столкнуться Украина.

Также Павел раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призывает прекратить военную поддержку Украины.

По теме
yellow-arrow
"Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО
yellow-arrow
Над Украиной ночью ПВО сбила 66 шахедов
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов за сутки - Генштаб
Украина Чехия война с россией Петр Павел
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
New York Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
24.09.2024 в 10:59
На жаль це так... Авжеж перш за все тому, що наша Громада не вилікувалася від совка! Проте це відбувається тому що цивілізовані країни "міряють" всіх своїми стандартами! Тому і активно торгували з країною, якою править диктатор-агресор! І наразі не бажають дать належну відповідь знахабливому бандиту! Не до кінця розуміють, їх умиротворення це новий вбивства!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
24.09.2024 в 10:59
На жаль це так... Авжеж перш за все тому, що наша Громада не вилікувалася від совка! Проте це відбувається тому що цивілізовані країни "міряють" всіх своїми стандартами! Тому і активно торгували з країною, якою править диктатор-агресор! І наразі не бажають дать належну відповідь знахабливому бандиту! Не до кінця розуміють, їх умиротворення це новий вбивства!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости