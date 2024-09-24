Президент Чехии: Украина должна принять, что некоторые территории временно окажутся под оккупацией РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна реалистично относиться к своим целям в войне. Такое мнение он высказал в интервью изданию The New York Times.

"Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал чешский лидер, добавив, что "временное явление“ может длиться годами.

"Если говорить о поражении Украины или поражении России, то этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - добавил Павел.

Петр Павел сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые РФ временно удерживала, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, однако New Yor Times пишет, что чешский президент имел в виду Эстонию, Латвию и Литву как пример того, с чем может столкнуться Украина.

Также Павел раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призывает прекратить военную поддержку Украины.