"Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО

Сегодня, 24 сентября, полиция провела обыски в доме, где проживает экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и его товарищ Сергей Третьяк.

"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - сказал Милевский.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК "Минай"? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", - сказал Третьяк.

Напомним, что это уже не первый обыск в доме Милевского и Третьяка. Зимой правоохранители также наведывались в этот дом.