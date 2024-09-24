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"Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО

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Подробности ситуации

"Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО

Фото: Instagram

Новина українською

Сегодня, 24 сентября, полиция провела обыски в доме, где проживает экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и его товарищ Сергей Третьяк.

"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - сказал Милевский.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК "Минай"? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", - сказал Третьяк.

Напомним, что это уже не первый обыск в доме Милевского и Третьяка. Зимой правоохранители также наведывались в этот дом.

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Артем Милевский
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romerik (YNWA)
24.09.2024 в 12:20
Менше потрібно водитися зі всякою швалью
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
24.09.2024 в 12:20
Менше потрібно водитися зі всякою швалью
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
24.09.2024 в 12:13
Дак, динамовская школа...
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Caballero (DC)
24.09.2024 в 11:56
Ось вона малина кришувань договірняків.
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