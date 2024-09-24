"Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО
Подробности ситуации
Фото: Instagram
Сегодня, 24 сентября, полиция провела обыски в доме, где проживает экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и его товарищ Сергей Третьяк.
"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - сказал Милевский.
"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК "Минай"? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", - сказал Третьяк.
Напомним, что это уже не первый обыск в доме Милевского и Третьяка. Зимой правоохранители также наведывались в этот дом.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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24.09.2024 в 12:20
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