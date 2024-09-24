Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с Россией ближе к завершению, чем многие считают, и призвал союзников укрепить армию Украины.

"План победы - укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников, укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными.

Боится ли Путин Курской операции? Это правда, он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", - заявил Зеленский в интервью ABC News.