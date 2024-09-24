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Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем

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Оптимистично

Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с Россией ближе к завершению, чем многие считают, и призвал союзников укрепить армию Украины.

"План победы - укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников, укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными.

Боится ли Путин Курской операции? Это правда, он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", - заявил Зеленский в интервью ABC News.

Подытоживая свои высказывания, президент подчеркнул, что Украина может только «с сильной стороны» заставить Россию к переговорам и прекращению войны.

22 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.

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Источник:
ABC
Опубликовал: Александр Бураков
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