Скрипник до зимы не планирует возвращаться к работе
Тренер взял паузу в тренерской карьере
фото из свободных источников
Бывший наставник "Металлиста 1925" Виктор Скрипник пока не планирует возвращаться к работе, сообщает Sport.ua. После отставки из харьковского клуба Скрипник вернулся в Германию, где живет его семья.
54-летний специалист хочет взять паузу в работе и отдохнуть. Во время зимней паузы Скрипник готов снова рассматривать варианты продолжения тренерской карьеры. Однако пока у тренера нет конкретных предложений по работе. При надлежащем предложении Скрипник готов снова работать в Украине.
Последние 5 лет Скрипник тренировал в Украине. Сначала возглавлял "Зарю", затем "Ворсклу". С начала 2024 года тренировал "Металлист 1925". После проигрыша стыкового матча за право сыграть в УПЛ "Левому Берегу" подал в отставку.
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