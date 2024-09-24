Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью плана победы
Начали появляться детали
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Приглашение Украины в НАТО является частью «плана победы», который президент Владимир Зеленский планирует 26 сентября представить своему американскому коллеге Джо Байдену. Об этом во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я так же призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ.
Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - сказал он.
Также Ермак отметил, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако стране все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.
Глава ОП призвал союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды - в приоритетном списке.
Кроме того, он отметил о необходимости увеличения инвестиций в производство украинского оружия и предоставления разрешения на удары по территории РФ, а также использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
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