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Зеленский: Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним

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Зеленский: Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним

BBC

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Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с помощью китайских спутников фотографировала украинские атомные электростанции, поэтому есть угроза ударов по ним.

"Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам", - заявил глава государства в интервью ABC News.

Зеленский не сказал, были ли китайские спутники, которые использовала РФ, коммерческими или контролировались китайским правительством.

Он заявил, что поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее на этой неделе.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

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Источник:
ABC News
Опубликовал: Александр Бураков
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