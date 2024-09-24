Белорусский учебно-боевой самолет Як-130 залетел в Украину

Белорусский учебно-боевой истребитель Як-130 вошел в воздушное пространство Украины.

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Об этом пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Учебно-боевой самолет Як-130 военно-воздушных сил Беларуси пересек границу с Украиной. Это произошло около 14:28 в районе н.п. Дятлик (Наровлянский рн, Гомельской обл.)

Воздушные силы ВСУ в своем Телеграм-канале в 14:28 сообщили о воздушной нескоростной цели на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории Белоруссии и держала южный курс. Через минуту в 14:29 в Киеве объявили воздушную тревогу, опасность также была объявлена и в северных областях.