Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине. ФОТО
В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем
фото из свободных источников
Российские военные впервые применили бронемашины из Китая на войне против Украины.
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Об этом пишет Bild.
В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.
Аналитик Bild Юлиан Рёпке подтвердил подлинность снимков и заявил, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.
"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - отметил он.
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