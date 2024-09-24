  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине. ФОТО
В тренде

Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине. ФОТО

Общие новости

В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем

Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские военные впервые применили бронемашины из Китая на войне против Украины.

Читайте такжеЗеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем

Об этом пишет Bild.

В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке подтвердил подлинность снимков и заявил, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - отметил он.

По теме
yellow-arrow
Белорусский учебно-боевой самолет Як-130 залетел в Украину
yellow-arrow
Зеленский: Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним
yellow-arrow
Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью плана победы
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости