Украинские разведчики полностью освободили агрегатный завод в Волчанске, - ГУР
Российские военные зашли на территорию Волчанского агрегатного завода в мае 2024 года
скриншот
Главное управление разведки Минобороны сообщило об освобождении и зачистке территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.
"В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.
Во вторник 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции", - говорится в заявлении.
Отмечается, что операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор".
Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой, рассказывают разведчики.
Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва).
Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".
Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд, отметили в разведке.
Указано, что территория агрегатного завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.
Напомним, что российские военные зашли на территорию Волчанского агрегатного завода в мае 2024 года. Силы обороны заблокировали там оккупантов. Помощь от своих россияне получали дронами.
Популярное сейчас
- Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Хавбек Шахтера получит вызов в сборную Украины - СМИ
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО