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Трамп: Зеленский - величайший торговец в истории

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Также, по словам Трампа, Зеленский хочет, чтобы на выборах в США победила Камала Харрис

Трамп: Зеленский - величайший торговец в истории

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в США, назвав его "величайшим торговцем в истории".

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Как пишет Bloomberg, Трамп во время митинга в понедельник в Пенсильвании перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что будет подходить к политике Украины "по-другому".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский - величайший торговец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

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Трамп добавил, что, по его мнению, Зеленский "очень сильно" хочет, чтобы его соперница Камала Харрис выиграла выборы, и сказал, что в случае победы на выборах он будет стремиться подтолкнуть Украину и Россию к переговорам.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому, позвоню президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить сделку, это безумие", - сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США призовет предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах не заставила нашу страну заключить невыгодное мирное соглашение.

Ранее Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине. Он также отметил, что идея советника Трампа Джей Ди Вэнса относительно окончания войны в Украине является неприемлемой. Также он считает, что эта концепция не является планом "ни в одном формальном смысле".

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