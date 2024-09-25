Еще 1250 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери врага
Темп не падает
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов, а также 15 танков, 12 бронемашин и 74 артсистем.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - 646 400 (+1250) человек,
- танков - 8815 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
- РСЗО - 1199 (+1) ед,
- средства ПВО - 952 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
- специальная техника - 3168 (+13).
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