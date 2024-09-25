Еще 1250 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери врага

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов, а также 15 танков, 12 бронемашин и 74 артсистем.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения: