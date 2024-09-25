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Еще 1250 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери врага

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Еще 1250 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери врага

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1250 оккупантов, а также 15 танков, 12 бронемашин и 74 артсистем.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения:

  • личного состава - 646 400 (+1250) человек,
  • танков - 8815 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
  • РСЗО - 1199 (+1) ед,
  • средства ПВО - 952 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
  • специальная техника - 3168 (+13).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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