Силы ПВО ночью сбили 28 шахедов и четыре ракеты

В ночь на 25 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 28 "шахедов" и четыре КАР Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.