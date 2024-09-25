У Трампа заявили, что не планировали его встречи с Зеленским - АР

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который участвует в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает Associated Press.

"По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутреннее планирование, между ними не было запланировано никакой встречи, несмотря на заявление украинских официальных лиц на прошлой неделе о том, что Зеленский планировал встретиться с бывшим президентом", - говорится в публикации.

Агентство также сообщает, что выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял частые рефрены президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

О запланированной встрече Зеленского с Трампом сообщили 19 сентября в Офисе президента. Зеленский сказал, что хочет понять позицию экс-президента относительно окончания войны.

Вчера Трамп, реагируя на приезд Зеленского в Нью-Йорк, назвал его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".