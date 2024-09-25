Игорь Беланов празднует день рождения

Игорь Иванович Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе. Беланов – советский и украинский форвард, обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту Европы 1986 года.

Участник чемпионата мира-1986 года. Серебряный призер чемпионата Европы-1988. Обладал мощным ударом с обеих ног, невероятной спринтерской скоростью.

Начинал карьеру в одесских "СКА" и "Черноморце", затем перешел в киевское "Динамо", где стал чемпионом СССР, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка обладателей Кубков УЕФА.

После этапа в столичном клубе попробовал свои силы в Германии – в "Боруссии" Мёнхенгладбах и "Айнтрахте" (Брауншвейг). Повесил бутсы на гвоздь уже в Украине, вернувшись в "Черноморец", а затем доиграв в "Металлурге" (Мариуполь). За сборную СССР провел 33 матча, забил 8 мячей.