Игорь Беланов празднует день рождения
Обладателю Золотого мяча исполнилось 64 года
Беланов
Игорь Иванович Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе. Беланов – советский и украинский форвард, обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту Европы 1986 года.
Участник чемпионата мира-1986 года. Серебряный призер чемпионата Европы-1988. Обладал мощным ударом с обеих ног, невероятной спринтерской скоростью.
Начинал карьеру в одесских "СКА" и "Черноморце", затем перешел в киевское "Динамо", где стал чемпионом СССР, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка обладателей Кубков УЕФА.
После этапа в столичном клубе попробовал свои силы в Германии – в "Боруссии" Мёнхенгладбах и "Айнтрахте" (Брауншвейг). Повесил бутсы на гвоздь уже в Украине, вернувшись в "Черноморец", а затем доиграв в "Металлурге" (Мариуполь). За сборную СССР провел 33 матча, забил 8 мячей.
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