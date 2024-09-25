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В Кремле заявили, что принудить Россию к миру невозможно

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Снова завёл речь о каких-то целях

В Кремле заявили, что принудить Россию к миру невозможно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию якобы невозможно принудить к миру, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (война - прим.). Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно", - сказал Песков.

Также спикер Кремля считает, что позиция Украины является "глубочайшей ошибкой", которая неизбежно будет иметь последствия для нее.

22 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время визита в США Зеленский планирует представить подробную версию своего плана победы президенту Джо Байдену. Встреча глав государств запланирована на 26 сентября.

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Источник:
РИА Новости
Опубликовал: Александр Бураков
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