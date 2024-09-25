Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс
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Предложение Украины о членстве в НАТО - это не тот вопрос, с которым нужно спешить.
Об этом в интервью для NBC News сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке... Когда мы принимаем решение, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответствующим образом", - отметил турецкий лидер.
Также Эрдоган утверждает, что США и другие члены западного альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом" НАТО.
В то же время он упомянул, что отношения России с Турцией продолжаются в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере оборонной промышленности.
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